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Hava İkmal Millet Bahçesi ihaleye çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri yeşile doyacak” dedi.1 milyon 260 bin metrekarelik alana yapılacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi’nin ihale süreci başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri yeşile doyacak” dedi.
1 milyon 260 bin metrekarelik alana yapılacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi’nin ihale süreci başladı. Ankara’da yapılan ihaleye, 26 firma katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, millet bahçesi ile ilgili bilgiler verdi. Büyükkılıç, “Türkiye’nin en büyüklerinden Hava İkmal Millet Bahçemizin 10 Haziran itibariyle beklediğimiz an geldi ve ihale süreci başladı. Aldığımız ilk bilgilere göre 26 tane firma şuanda ihaleye katılmış durumdadır. Dosyalarla ilgili açık artırma ve değerlendirme işlemleri devam ediyor. İhalemiz Ankara’da TOKİ’nin marifetiyle yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Bu süreçte katkısı olan çok değerli yetkililere de sağ olsunlar diyorum. Kayseri’nin, Orta Anadolu’nun ve Türkiye’nin en önemli millet bahçesi adım adım hedefine ulaşıyor. Hava İkmal Millet Bahçesi ile Kayseri’nin çehresi değişecek. Sosyal hayatın rengi değişecek. Adeta Kayseri’de 1 milyon 260 bin metrekarelik dev bir millet bahçesi ortaya çıkacak. Kayseri yeşile doyacak” ifadelerini kullandı.

Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi
Dünyanın en büyük şehir parklarından olacak olan projede; millet kıraathanesi, oyun alanları, müzeler, yeme içme mekanları ve spor sahaları gibi etkinlik alanları olacak. Kayseri 1 milyon 260 bin metrekare alanlı Millet Bahçesi ile Türkiye’nin en prestijli şehir parklarından birisine sahip olacak. Projede; Hava İkmal Bakım Merkezi atölye ve hangarları yine bugünkü yerinde kalacak. 1 milyon 260 bin metrekarenin 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak. Yeşil alanın dışında ise yaya ve bisiklet yolları, otopark alanı ve 45 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet bulunacak. Millet Bahçesi’nde yer alacak bisiklet yollarının uzunluğu 5,5 kilometreyi buluyor. Millet Bahçe’sinde ayrıca biri 62 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare büyüklükte iki adet etkinlik çayırı bulunuyor.

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