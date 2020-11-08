Hava kirliğine neden olan kömürler denetlendi

Hava kalitesinin korunması için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kirliliğe neden olan kalitesiz kömür satışına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kışın ucuz ve kalitesiz kaçak kömür tüketimi, hava kirliliğini artıran etkenlerin başında geliyor. Çevreye büyük zarar veren hava kirliliği, insan sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturuyor. Solunum enfeksiyonlarına neden olan hava kirliliği, akciğer iltihabı, astım atakları, akciğer kanseri, sinirsel ve gelişimsel hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığı tetikliyor. Samsun’da hava kirliliğinin önlenmesi için büyük çaba sarf eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, kömür satışını mercek altına aldı. Eylül ayında başlayan çalışma kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, katı yakıt satıcı belgesi olan firmaların sattıkları kömürlerin standartlara uygun olup olmadığını denetledi.

Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 2020 yılı kararları gereğince 17 ilçedeki çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kooperatif ve firmaların katı yakıt satış belgelerini kontrol ederek, sattıkları kömürlerden 5 kiloluk 3’er numune alıyor. Numunelerden birini firmada bırakıp diğerini de yedek numune olarak belediyede bekleten yetkili ekipler, üçüncü numuneyi ise incelenmek üzere Ankara Akredite Laboratuvarı’na gönderiyor.

Kömürler kaliteli çıktı

2.5 aylık denetimler neticesinde alınan çok sayıdaki numuneden kalite ve standartlara aykırı kömüre rastlanmadığı, hava kalitesine zarar verici özellikte olmadıkları anlaşıldı. Denetimlere kış mevsimi boyunca devam edecek olan ekipler, kalitesiz kömür alıp satan firmalara ‘Kabahatler Kanunu’ kapsamında yaptırım uygulanacak. “Halkımızdan destek bekliyoruz”

Kaçak ve kalitesiz kömürlerin satışının yasak olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kurallara uymayıp çevre ve insan sağlığını tehlikeye atanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek, “Sağlık kalitemizi düşüren hava kirliliğini, gizli katil olarak kabul ediyoruz. Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için belediye olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği 4’üncü maddesinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme yetkisine sahibiz. Bu nedenle kurallarına uymayıp havayı kirletenlere karşı vatandaşlarımızdan yanımızda olup bizimle iletişime geçmelerini arzu ediyoruz“ dedi.

“Şehrimizi korumalıyız”

Hava kirliliğiyle mücadelenin herkesin vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Başkan Demir, şunları söyledi:

“Samsun, deniziyle, doğasıyla, havasıyla dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Dolayısıyla bu özelliklerini korumamız lazım. Bunun içinde ferdi olarak yapmamız ve uymamız gereken kurallar var. Evlerimizi ısıtmak için ucuz ve kalitesiz kaçak kömürleri kullanmamalıyız. Kullananları bildirmeliyiz. Her yıl baca ve soba borularımızı temizletmeliyiz. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takmalıyız. Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik bakımlarını yaptırmalıyız. Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı, kalorifercileri ateşçi kurslarına göndermeliyiz.”

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