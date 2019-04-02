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Havada durdu, şahitleri var!

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

İngiltere ordusunun yeni planı bilim-kurgu filmlerine taş çıkartacak cinsten. Zira ordu, askerleri kurgu karakter Iron Man (Demir Adam) tipi kostüm ve jetpacklerle donatmayı planlıyor.

İlk denemesi kameralar karşısında yapılan kostümler askerlere havada süzülme ve uçma özgürlüğü tanıyacak.

340,000 Sterlin ayrılan projenin ilk denemesini 23 yaşındaki Alex Wilson yaptı.

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Törene basının yanı sıra Savunma Bakanı Gavin Williamson da katıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere JetPack ironman

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