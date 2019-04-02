Havada durdu, şahitleri var!

İlk denemesi kameralar karşısında yapılan kostümler askerlere havada süzülme ve uçma özgürlüğü tanıyacak.

340,000 Sterlin ayrılan projenin ilk denemesini 23 yaşındaki Alex Wilson yaptı.

Törene basının yanı sıra Savunma Bakanı Gavin Williamson da katıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

