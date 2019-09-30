Havada panik anları: Uçağın motor kapağı açıldı

ABD’nin Denver kentindeki Denver Uluslararası Havaalanı’ndan, Florida eyaletinin Orlando kentine sefer yapan yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı. Durumu fark eden pilotlar, uçağı kalkış yaptığı Denver Uluslararası Havaalanı’na geri indirdi. Acil iniş yapan uçağın bakıma alındığı belirtilirken; yolcuların başka bir uçakla Orlando’ya gönderildiği açıklandı.
(DHA)
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