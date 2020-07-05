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Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

SAKARYA HABERLERİ  | 05.07.2020 20:21 | Son Güncelleme

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezinden alınan Yılmaz'ın naaşı, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Emirdağ Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti̇ Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Vali Kaldırım, Yavuz ve Uncuoğlu, cenazeden önce eve gelerek Yılmaz'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken biri il dışında, yanık tedavi ünitesinde olmak üzere, 5 yaralının tedavisi devam ediyor.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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