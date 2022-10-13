YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Havaist, İstanbul Havalimanı ile Silivri arasında sefer başlattı

Havaist, İstanbul Havalimanı ile Silivri arasında sefer başlattı

13.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaist, İstanbul Havalimanı ile Silivri arasında sefer başlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'na bagajlı toplu ulaşım hizmeti veren "Havaist", gelen talepler doğrultusunda havalimanı ile Silivri arasında karşılıklı otobüs seferlerine başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan Silivri'ye gitmek isteyen yolcular, havalimanında ulaşım katındaki 7 numaralı perondan "HVİST-7" numaralı otobüslere binebilecek.

Silivri'den havalimanına gelecek yolcular ise Marmara Cezaevi'nden kalkış yaparak sırasıyla Silivri Çarşı (Çorlu Durağı), Silivri Terminal, Selimpaşa, Kumburgaz ve Çatalca Devlet Hastanesi'ne uğrayan aynı numaralı otobüslerle havalimanına ulaşabilecek.

Yolcular, 70 lira olarak belirlenen biletlerini "www.hava.ist" internet sitesi ile cep telefonlarındaki "Havaist" mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya belirli ara duraklardan nakit, araca binişte kredi ve banka kartı ile alabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetimKadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdiİETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Anahtar Kelimeler:
Silivri havaist sefer

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.