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Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 16.12.2020 16:38 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Hasan Okur Caddesindeki 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğundan martı sesi duyan vatandaşlar durumu Eynesil Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Hasan Okur Caddesindeki 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğundan martı sesi duyan vatandaşlar durumu Eynesil Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metrelik havalandırma boşluğundan düşen martının alanın dar olmasından dolayı kanat çırpamadığı ve beton zemine düştüğü gözlenirken, itfaiye ekipleri martıyı sıkıştığı yerden alarak bir kolinin içine yerleştirdi ve olduğu yerden çıkardı.
Apartman sakinlerinden Nuray Süral, yaklaşık 8 ay önce taşındıkları apartmanda şimdiye kadar üç kez aynı durumla kaldıklarını söyleyerek apartman boşluğunun bir an evvel kapanmasını istedi. Vücudunda herhangi bir yara bulunmayan martı, gerekli kontollerinden sonra itfaiye ekiplerince tekrar doğaya bırakıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

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