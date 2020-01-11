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  4. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı

VAN HABERLERİ  | 11.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın havalandırma boşluğunda güvercinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu güvercin, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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