YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Havalar soğuyunca talep arttı! Doğal antibiyotik diye yiyorlar

Havalar soğuyunca talep arttı! Doğal antibiyotik diye yiyorlar

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 26.10.2020 07:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Havalar soğuyunca talep arttı! Doğal antibiyotik diye yiyorlar

Doğal antibiyotik olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber sofralardaki yerini almaya başladı.

UNESCO tarafından gastronomi dalında 'Kreatif Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen Gaziantepliler, doğal şifa deposu olan soğan kebabını tüketiyor.

'KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ SOĞAN KEBABI'

AW148607_01

Kebap salonu işletmecisi Erkan Ayık, soğan kebabının kışın vazgeçilmez yemeği olduğunu ifade ederek, “Soğan kebabı kış aylarında yenir. Soğanla ilgili farklı yemek çeşitlerimiz de vardır. Ancak kebap olarak soğan kebabı yaparız. Onun kendisine haz bir sosu vardır. Küçük soğanlardan yaparız. Kuzu eti kullanırız. Nar pekmezi ve bazı baharatlarla beraber ona terletme deriz. Önce mangalda pişer, sonra kendi buharıyla terleme yapıyoruz. Doğal antibiyotik derler. Kış aylarında rağbet görür. Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfalılar çok sever. Havaların soğumasıyla biz de soğan kebabı yapımına başladık” dedi.

'DOĞAL ANTİBİYOTİKTİR'

AW148607_03

Ayık, soğan kebabının doğal antibiyotik olduğunu belirterek, "Pandemi ortamındayız. Özellikle soğanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. İlaç almaktansa soğan kebabı doğal antibiyotiktir. Özellikle grip ve nezleden koruyor. Herkesi Gaziantep’e bekliyoruz” diye konuştu.

Soğan kebabı yiyen vatandaşlar ise, soğan kebabını çok sevdiklerini ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu söylediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Hileli sucuğa dikkat! Parçalandığında dağılıyorsa...Hileli sucuğa dikkat! Parçalandığında dağılıyorsa...
Çilekli tart nasıl yapılır?Çilekli tart nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

Masumlar Apartmanı karışıyor! Safiye'yi krize sokan hareket!

Masumlar Apartmanı karışıyor! Safiye'yi krize sokan hareket!

İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu

İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu

Aras Bulut İynemli'den Çukur ve Yamaç itirafı

Aras Bulut İynemli'den Çukur ve Yamaç itirafı

MasterChef'e damga vuran özel lezzet!

MasterChef'e damga vuran özel lezzet!

Klasik pilavları unutturan lezzet: Bibimbap

Klasik pilavları unutturan lezzet: Bibimbap

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Ne olduğunu tahmin edemezsiniz! 4 saat kaynıyor ve...

Ne olduğunu tahmin edemezsiniz! 4 saat kaynıyor ve...

Hileli sucuğa dikkat! Parçalandığında dağılıyorsa...

Hileli sucuğa dikkat! Parçalandığında dağılıyorsa...

Bir buçuk yıl boyunca uğraştı! Közde mantının tadına bakan hayran kalıyor

Bir buçuk yıl boyunca uğraştı! Közde mantının tadına bakan hayran kalıyor

Deneyenler bir daha yapıyor! Sütlü Japon çöreğinin tadına doyum olmuyor

Deneyenler bir daha yapıyor! Sütlü Japon çöreğinin tadına doyum olmuyor

İster hazır yufkadan olsun ister el açması! Bu yöntem böreği puf puf yapıyor

Puf puf yapıyor! İster hazır yufkadan olsun ister el açması

12 farklı bitkiyle hazırlanıyor! Vücudu zımba gibi yapıyor

12 farklı bitkiyle hazırlanıyor! Vücudu zımba gibi yapıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.