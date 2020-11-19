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Havalar soğuyunca talep arttı! Siparişlere yetişemiyorlar...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 19.11.2020 07:20 | Son Güncelleme:
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Havalar soğuyunca talep arttı! Siparişlere yetişemiyorlar...

Siirt'te kış aylarının gözde yemekleri arasında olan sakatat ürünlerine talep her geçen gün artıyor. Bölgede sevilerek tüketilen sakatat ürünleri, koronavirüs nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Sakatat ürünlerinin, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten sakatatçı Lokman Kaya, kış aylarının gelmesiyle satışlarında artış yaşandığını söyledi.

'ÇEVRE İLLERDEN SİPARİŞ ALIYORUZ'

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Kaya, "Soğuk havaların başlaması ile birlikte sakatat ürünlerine rağbet arttı. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama yine yetiştiremiyoruz. Bağışıklık sistemine sakatat ürünleri iyi geldiği için vatandaşlarımız çok talep ediyor. Kelle paça, işkembe, bumbara rağbet var. Çevre illerden de sipariş alıyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.

Soğuk havalarda sakatat ürünlerini tükettiklerini dile getiren Hasan Akgül adlı müşteri, ürünü bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi olması sebebiyle tükettiklerini söyledi. Akgül, "Havalar soğudu. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi nedeni ile sakatat almaya geldik. Haftada iki defa alıyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu

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