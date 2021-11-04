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Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri Mersin'de sürüyor

04.11.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri Mersin'de sürüyor

Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri Mersin'de sürüyor

MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası Mersin'in Erdemli ilçesinde devam ediyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda 2 Kasım'da 60 kulüpten tabanca ve tüfek branşında 420 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon, havalı tabanca kadınlar kategorisiyle sürdü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu etkinlikte, atıcılık adına geleceğe yönelik ümitli olduklarını söyleyerek, "Ateşli Silahlar Avrupa Kupası'nın ilk kez ülkemizde ve Erdemli ilçemizdeki atış poligonunda yapılacak olmasından dolayı heyecanlıyız. Avrupa ve Orta Doğu'da eşi bulunmayan poligona sahibiz. Atış poligonumuzda birkaç tadilat yaparak Avrupa Kupası yarışlarına burayı hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası, 7 Kasım Pazar günü sona erecek.

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