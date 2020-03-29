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Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

KARABÜK HABERLERİ  | 29.03.2020 19:46 | Son Güncelleme

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için İstanbul Havalimanı'ndan Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilen Cezayirli yolcular, Türk halkına teşekkür mektubu yazdı.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İsmail Necati Efendi Yurdunda kalan Cezayirliler, Vali Fuat Güdel'e gönderdikleri mektupla Türk halkına ve yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi.

Cezayirli yolcular, yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Biz İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayir vatandaşları, 17 Mart'tan 26 Mart'a kadar İstanbul Havalimanı'nda idik. Cezayir vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize sunulan yardım için minnettarız. Üniversite yurdundayız. Yatacak yerimiz var ve yiyecek sıcak yemeğimiz var. Her şey kapımıza kadar geliyor ve bu bizi çok memnun ve mutlu etti. İl Göç Müdürüne ve takım arkadaşlarına, polislere ve bütün emeği geçen herkese, bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz Cezayir halkı adına. Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak."

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süre İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, 26 Mart'ta otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Karabük koronavirüs Teşekkür Mektubu

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