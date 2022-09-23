YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. HAVELSAN, Gemi Veri Dağıtım Sistemi ürün ailesinin 41'inci üretimi gerçekleştirildi

HAVELSAN, Gemi Veri Dağıtım Sistemi ürün ailesinin 41'inci üretimi gerçekleştirildi

23.09.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli imkanlarla geliştirilen Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi ürün ailesinin 41'incisi, Pakistan Deniz Kuvvetleri için 2 adet MİLGEM sınıfı korvette kullanılmak üzere üretildi ve sistemin kabulleri yapıldı

GÖKSEL YILDIRIM - HAVELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (GVDS/DBDS) ürün ailesinin 41'incisi üretildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 41'inci sistem, Pakistan Deniz Kuvvetleri için 2 adet MİLGEM sınıfı korvette kullanılmak üzere üretildi ve sistemin kabulleri yapıldı.

Sistemin ilk teslimatından bu yana geçen 14 yılda 10 denizaltı için DBDS, 31 su üstü gemisi için GVDS üretilerek yurt içinde ve yurt dışında başarıyla kullanıma alındı.

Su üstü gemilerde GVDS, denizaltılarda ise DBDS adıyla kullanılan sistemden yurt içinde MİLGEM için 5, Yeni Tip Karakol Botu için 16, LST için 2, TCG Anadolu, DİMDEG, TVEG, Burak, Barbaros, Kılıç için birer adet olmak üzere toplam 29 GVDS, Reis sınıfı denizaltılar için 6, Preveze Denizaltısı için 1 olmak üzere toplam 7 denizaltı için DBDS üretildi. Böylece, toplamda 36 sistem üretimi gerçekleştirildi.

Yurt dışında ise Pakistan MİLGEM korvet için 2 GVDS, Pakistan AGOSTA denizaltıları için 3 DBDS olmak üzere 5 üretim yapıldı.

- 20'ye yakın gemi ve denizaltı sırada bekliyor

Bulunduğu platformun kalbi olarak kabul edilen GVDS ve DBDS'nin platform üzerindeki birçok sistemle direkt bağlantısı bulunuyor. Bu sistemler ihtiyacı olan verileri GVDS ve DBDS'den alıyor.

Sistem, geminin kötü hava şartlarında dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurabilmesi için gerekli veri altyapısını hazırlayacak hız ve performansta tasarlanarak geliştirildi, üretildi ve gemilere uygulandı.

Radar gibi taktik sensörlerin ve top gibi silah sistemlerinin gemi ortamında en kötü koşullarda bile en yüksek performansta çalışması için gerekli altyapıyı sağlayan HAVELSAN, GVDS/DBDS ürün ailesinin elektronik kart ihtiyaçlarının büyük kısmını, yazılım ve mekanik ihtiyaçlarının tamamını özgün mühendislik çözümleriyle üretiyor. Üretilen sistemler çok yüksek başarım oranıyla bugüne kadar üzerinde çalıştığı çok yüksek sayıda platforma rağmen önemli bir arıza ile karşılaşmadan 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Bugüne kadar teslim edilen 41 sistem haricinde yurt içi ve yurt dışından alınan işler kapsamında gelecek dönemde 20'ye yakın gemi ve denizaltı da teslimat için sırada bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşmede yer alan oranın da üzerine çıkarak yüzde 75'ler düzeyinde yerliliğe ulaşan HAVELSAN GVDS/DBDS ürün ailesi, üzerinde bulunduğu platformun en zorlu deniz şartlarında bile en yüksek performansta çalışmasına imkan veriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacakKaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak
Manisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandıManisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
HAVELSAN milgem

Ankara Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:30
Öğle
12:46
İkindi
16:11
Akşam
18:53
Yatsı
20:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.