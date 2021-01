Havranlı öğrenciler ara tatilde oneline satranç turnuvasına katılıyor

Havran ilçesinde, ara tatile giren öğrenciler, oneline satranç turnuvasına katılacaklar.Havran Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenecek turnuvaya katılacak öğrenciler, Bandırma ve Erdekli öğrencilerle karşılaşacak.

Havran da, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri Bandırma ve Erdekli öğrencilerle oneline karşılaşma yapacak.Turnuvaya katılacak öğrencilerin 27 Ocak’a kadar başvurmalarını isteyen Havran Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdurrahman Beşbaş, karşılaşmaların 31 Ocak ve 7 Şubat tarihlerinde yapılacağını söyledi. Turnuva da, her kategoride ilk 10’a giren öğrencilerin madalya ile ödüllendirileceğini ve katılanların tamamına da hediyeler verileceğini anlatan Müdür Beşbaş, ”Satranç, çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran ve beynin her iki tarafının kullanılmasını sağlayan bir spor dalı. Ayrıca, kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spordur. Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır. Biz de, Erdek ve Havran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri ve Femat Satranç Kulübü ortaklığıyla yarı yıl tatilinde çocuklarımızı online performans satranç turnuvasında bir araya getirmeye karar verdik Pandemi sürecinde hem eğlenmeleri hem de sosyalleşmelerine katkı sunarak, gelişimlerine destek sağlamak amacı hedeflenmiş olup 1.sınıftan 12 sınıfa kadar her bölümde müsabakalar yapılacaktır. Sistem, her bölümde 100 öğrenciyi kabul edecektir Turnuva, 31 Ocak ve 7 Şubat saat 14.00’ da yapılacaktır. Her kategoride İlk 10’a girenlere madalya ve tüm katılanlara hediyeler verilecektir. Katılmak isteyen öğrencilerin 27 Ocak’a kadar başvurmalarını bekliyoruz. Tüm öğrencilerimize başarı diliyoruz” dedi.