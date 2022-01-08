Havyar nedir? Havyar fiyatı ne kadar? Helal mi ya da haram mı?

Protein ve vitamin bileşimi açısından oldukça zengin olduğu bilinen havyar, pek çok üründe kullanılmaktadır. Yararları kadar pahalı fiyatıyla da dikkatleri üzerine çeken havyarın helal ya da haram olup olmadığı da sorgulanıyor. Peki havyar nedir, helal gıda mıdır?

HAVYAR NEDİR?

Havyar ya da kürü, gastronomide her çeşit balık yumurtasına verilen isim olarak bilinmekte. Bazı balıkların yumurtaları ise özel bir yiyecek olarak daha fazla değerlidir. Bunlar ise özellikle Hazar Denizi'nde yaşayan mersin balığından ve bir mersin balığı türü olan çirozdan elde edilen yumurtalar olmaktadır. Yine bu havyarlar içinde siyah havyar en değerlisidir.

HAVYAR FİYATI NE KADAR?

Kaliteli bir siyah havyarın kilogram fiyatı ortalama 15.000 dolar civarında olmaktadır. Değer bir mücevher gibi olan ve pahalılığıyla bilinen havyar bu nedenle çok küçük porsiyonlarda servis edilmektedir ve neredeyse adetle yenmektedir. Küçük paketlerde satılmakta olan havyarların yüz lira ile bin lira arasında satıldığını da görebilmek mümkün.

HAVYAR YEMEK HELAL MİDİR?

Balık yenmesi helal bir hayvan olarak bilinmekte. Balık yumurtasının da yine temiz olduğu bilinmektedir. Hz. Peygamberden nakledilmiş olan hadislere göre balığın ölüsü de yasak kapsamına girmemektedir. Hz. Peygambere deniz suyunun hükmü sorulduğunda şöyle yanıt vermiştir:

"Denizin suyu temiz; meytesi/ölüsü de helâldir." (Muvatta, Tahâret, 12, Sayd, 12; Ahmed b. Hanbel, 2/237, 361, 378, 393; İbn Mâce, Tahâret, 38; Ebû Dâvûd, Tahâret, 41; Tirmizî, Tahâret, 52; Nesâî, Tahâret, 46, Miyâh, 4, Sayd, 35)

