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Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu

23.05.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu

Samsun'un Havza ilçesinde, 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yılında 28.'si düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen güreşlerde, farklı kategoride yaklaşık 250 pehlivan er meydanına çıktı.

Pehlivanlar, Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahası'nda, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

On dokuz sporcunun mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakaları neticesinde Yıldıray Akın ile Recep Kara finale çıktı. Başpehlivanlığı kazanan Recep Kara oldu.

Başarılı olan güreşçilere madalyaları, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yapılan ihale sonucunda bu yıl güreş ağalığını ise 70 bin lira ile Yahya Ayan aldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ayan'ı kutlayarak, etkinliklerin yapılmasında büyük desteği olan eski güreş ağası Bayram Dağlı'ya teşekkür etti.

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