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Havza Meclisinde görev dağılımı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 2 ay aranın ardından ilk kez toplanan Havza Belediye Meclisinde görev dağılımı yapıldı.Havza Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Havza Meclisinde görev dağılımı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 2 ay aranın ardından ilk kez toplanan Havza Belediye Meclisinde görev dağılımı yapıldı.
Havza Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özdemir yaşanan süreçte belediyenin ilgili birimlerinin 24 esası ile çalıştıklarını ifade ederek, “Tüm dünyayı ve ülkemizi korona virüsü belası nedeniyle 2 aydır meclis toplantılarımızı, alınan tedbirler kapsamında yapmıyorduk. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyor, bu virüsün bir an önce dünya üzerinden yok olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Korona virüsü vakasının ülkemizde ilk göründüğü andan itibaren Havza Belediyesi olarak ilçemiz genelinde ciddi önlemler aldık ve halkımızın sağlığını daima ön planda tuttuk. Camilerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, sağlık ocaklarını, park ve bahçeleri, kamu kurumlarımızı ve toplu taşıma araçlarımızı sık sık dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediliyor” dedi.
İlçede cadde, sokak ve kaldırımlarda periyodik olarak dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirildiğini belirten Başkan Özdemir, “Bu süreçte maske kullanımının ön planda olduğunu göz önünde bulundurarak, halkımıza ücretsiz maske dağıttık. Yine belediye olarak bu süreçte kira ve işgaliye ücreti alınmadı. Fahiş fiyat ve hijyen konusunda zabıta ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordineli şekilde fiyat, etiket ve hijyen denetimlerini periyodik olarak sürdürüyor. Saydığım tüm bu çalışmaları ve daha fazlasını hemşehrilerimizin sağlığı ve mağdur olmamaları için gerçekleştirdik. Duam ve temennim odur ki, bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz ve bir daha böylesi bir belayla karşılaşmayız. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan özveriyle çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Havza Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı’nda Nisan 2021’e kadar görev yapacak olan encümen üyeleri ile meclis komisyonlarında görev alacak isimler de belirlendi. Yapılan oylama sonucunda encümen üyeliklerine olarak Hayrettin Şahin, Recep Akça, Belediye Meclis Katibi üyeliğine ise Hamza Akkurt getirildi. Kesin Hesap ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Sema Köse, Mahmut Gümüştekin, Ahmet Rafet Ergin, Kazım Yıldız ve Nurşen Güvendi’den oluştu. İmar Komisyonu Üyeleri ise Murat Sarp, Ahmet Altınkaynak, Ertan Özkan, Recep Akça ve Naci Karaoğlan oldular. Komisyon seçimlerinin ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Yapılan görüşmelerde Gasilhane yanında yer alan ve Havza Belediyesi’ne ait olan arazi yer altı otoparkı yapılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılacak otopark ile Havzanın en önemli sorunlarından biri olan park yeri problemine çözüm sağlanacağını belirterek, “İlçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yasa gereği Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir faaliyet raporunun görüşülmesi için yerini Meclis Başkanvekili Hayrettin Şahin’e bıraktı. Okunan faaliyet raporu onaylandı.

Havza Meclisinde görev dağılımı

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