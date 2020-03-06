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Havza şehitler için yürüdü

SAMSUN HABERLERİ  | 06.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Samsun’un Havza ilçesinde “Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü ve Mitingi” yapıldı.İlk Kıvılcım Parkı Şehitler Anıtı önünden başlayan yürüyüş Mehmetçik Meydanı’na kadar devam etti.

Samsun’un Havza ilçesinde “Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü ve Mitingi” yapıldı.
İlk Kıvılcım Parkı Şehitler Anıtı önünden başlayan yürüyüş Mehmetçik Meydanı’na kadar devam etti. Yüzlerce Havzalının katıldığı yürüyüşte gençler sloganlar ile yürürken Havzalı muhtarlar ise “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” yazılı pankart açarak Mehmetçik Meydanı’na geldiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mitingde ilk konuşmayı yapan ve “Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü ve Mitingi” organizasyonun öncüsü Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, İdlib’de yaşanan saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerin acısını yaşadıklarını belirterek, “Gün birlik günüdür. Bizler tarih boyunca her türlü yaşamış ve bu zorluklardan birlik ve beraberlik içerisinde gelmiş bir milletiz” dedi.
Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ise şehitleri rahmet ve minnet ile andıklarını belirterek, “Bu kutsal günde vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi için bir araya gelmenin, Havzalılar olarak birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmanın onurunu yaşamaktayız. Tarihimizin her sayfasını aydınlatan değerlerimize saldıran her türlü düşmana karşı onurumuza sahip çıkmanın mücadelesi için canlarından geçen aziz şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyoruz” diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de yapmış olduğu konuşmada sergilenen birliktelik tablosundan duygulandığını belirterek, "Birlikteliğimizi taçlandıran şu manzara dosta güven, düşmana korku veren bir manzara. ‘Muhterem Havzalılar ilk cesareti gösteren, ilk cüreti gösteren, ilk teşkilatı kuran sizlersiniz’ ifadesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun çıktıktan sonra Havza’da sarf ettiği bir sözdür. Vatan kolay elde edilmiyor. Vatan üzerine şehit kanı damlarsa vatandır. Bizler şehitlerimize ne kadar şükretsek, ne kadar anma düzenlesek azdır. Kurtuluş Savaşının başladığı şehirden önce Havza’ya, sonra Türkiye’ye sonrada dünyaya seslenmek istiyorum. Nasıl ki 1919’da Kurtuluş Savaşında bu millet gereğini yapmış ise 7’den 70’e her daim gereğini yapmaya hazırdır. Kimse bu milletin kararlığını test etmeye kalkmasın. 40 bin Havzalı her gün hazır. Tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da Suriye’ye de yaşananların insanlık dramına dönüştüğünü belirterek şunları kaydetti: “Havzalılar olarak bu kritik ve hassas süreçte ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimizin aziz hatırasını anmak, gazilerimize olan şükranlarımızı ifade etmek, gerek halen cephede bu ülkenin birliği için mücadele eden askerimiz için gerek ise siyasi ve diplomatik açıdan ülkemizin mücadelesini veren devlet büyüklerimize olan desteklerimizi ve dayanışma duygularımızı göstermek için bir araya geldik. Bu ülkenin kıymetini bilmek ve bu ülkede onurlu bir yaşam sürmek istiyorsak ki istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bir arada hareket ederek her zaman, her daim güçlü olmak zorunda olduğumuz hususunu akıldan çıkarmamalıyız. Bu topraklarda yaşayanların gidebileceği başka bir coğrafya yok."
Konuşmaların ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavet okunarak dua edilmesi ile program sona erdi.
Yürüyüşe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve muhtarlar şehitlik ziyareti gerçekleştirdiler.

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