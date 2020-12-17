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Havza’da camilere dezenfekte

SAMSUN HABERLERİ  | 17.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Havza Belediyesi Havza İlçe Müftülüğü iş birliği ile ilçe merkezinde camilerde korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.Havza Belediyesi korona virüsü tedbirlerinde hız kesmiyor.

Havza Belediyesi Havza İlçe Müftülüğü iş birliği ile ilçe merkezinde camilerde korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Havza Belediyesi korona virüsü tedbirlerinde hız kesmiyor. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt koordinesinde camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler 25 camiyi dezenfekte etti.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bizler görevimizin başındayız. Havza Belediyesi olarak korona virüsüne karşı çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu anlamda belediye olarak özellikle ilçemizdeki toplu yaşam alanlarında ve tüm ibadethanelerde virüse karşı tedbir amaçlı temizlik yaptık. Halkımızdan ricamız maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmeleri ve alınan tedbir kararlarına uymaları. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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