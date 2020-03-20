YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Havza’da hijyen denetimi

Havza’da hijyen denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 20.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi Zabıta ekipleri lokantalar, marketler ve çay ocaklarında hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yaptı.Denetimlerde ayrıca ilçe genelinde faaliyette bulunan lokantalar ve çay ocaklarında hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yapıldı.Yapılan bilgilendirmede yeni tip korona virüsü salgınına karşı alınan yeni tedbirler hakkında lokanta ve çay ocağı işletmecileri ve çalışanlarına iş yerlerini sık sık havalandırmalarını, çok sayıda müşteri kabul etmemeleri ve genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir virüsüne karşı ilçe genelinde tedbirlerin artırıldığını belirterek, “Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, camiler, ATM’ler, minibüs ve dolmuş durakları, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile temizleme işlemlerinin yanında, gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere anormal fiyat artışlarını da denetliyoruz.

Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi Zabıta ekipleri lokantalar, marketler ve çay ocaklarında hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yaptı.
Denetimlerde ayrıca ilçe genelinde faaliyette bulunan lokantalar ve çay ocaklarında hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yapıldı.
Yapılan bilgilendirmede yeni tip korona virüsü salgınına karşı alınan yeni tedbirler hakkında lokanta ve çay ocağı işletmecileri ve çalışanlarına iş yerlerini sık sık havalandırmalarını, çok sayıda müşteri kabul etmemeleri ve genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir virüsüne karşı ilçe genelinde tedbirlerin artırıldığını belirterek, “Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, camiler, ATM’ler, minibüs ve dolmuş durakları, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile temizleme işlemlerinin yanında, gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere anormal fiyat artışlarını da denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız. Halkımızdan ricamız yayılma riskinin ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere ve uyarılara uymaları. Alınan her tedbir halkımızın sağlığını korumaya yönelik” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Samsun Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
12:47
İkindi
16:11
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Sedef Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Canik Kuzey Yıldızı'nda Konut Teslim Heyecanı

Canik Kuzey Yıldızı'nda Konut Teslim Heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.