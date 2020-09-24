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Havza'da iki noktada çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü

SAMSUN HABERLERİ  | 24.09.2020 18:33 | Son Güncelleme

Havza'da iki noktada çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü

Samsun'un Havza ilçesinde iki ayrı yerde çıkan yangında 20 dönüm ağaçlık ve ormanlık alanda zarar oluştu.

Yukarı Susuz Mahallesi Irmak Üstü mevkisinde Yusuf Canaz'a ait arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında 10 dönüm arazide bulunan ağaç ve bitki örtüsü zarar gördü.

Aşağı Susuz Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına ise Orman Bölge Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler bu noktada da uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Söndürülen yangında 10 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.

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