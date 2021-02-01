Havza’da SASKİ 2021 çalışma planı görüşüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret ederek 2021 çalışma programını değerlendirdiler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık ile beraberindekiler Havza’da SASKİ’nin 2021 yılı çalışma planı devam eden işler ile 2021 çalışma planı kapsamında planlanan yatırmaların detayları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “SASKİ geçmiş olduğumuz dönemlerde ilçemizde önemli hizmetlerde bulundu. İlçe merkezinde kırsal mahallelerimizde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak bizler de halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. İlçemiz gelişmekte olan ve her geçen gün ihtiyaçları artan bir ilçe. Hizmetlerin halkımıza hızlı bir şekilde ulaşması için bu tür toplantıları önemsiyoruz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak” dedi.

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ise talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2021 yılı çalışma planı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Belediye ve SASKİ iş birliğiyle halkımıza hizmet etmek amacındayız. Samsunumuza ve Samsunlulara her zaman en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacağız. Havaların ısınması ile çalışma programımız kapsamında çalışmalarımıza hız vereceğiz” diye konuştu.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan da hazır bulundu.

