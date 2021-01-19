Havza’da “Usta Eller” projesi

Havza Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen “Usta Eller” projesi ile mesleki yeterlilik belgesi seferberliği başlatıldı.

Havza Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen “Usta Eller” projesi ile mesleki yeterlilik belgesi olmayan fakat belgenin zorunlu olduğu meslek kollarında çalışanlara yönelik sınav ve belgelendirmesi için çalışmalara başlandı.

Havza Belediyesi’nin yürüttüğü Usta Eller projesi kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından zorunlu kılan dallarda çalışanların belgelendirmesi amacı ile Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili meslek odalarının işbirliği ile başlatılan çalışmalar kapsamında ilk toplantı düzenlendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen toplantıda proje paydaşları tarafından projenin amacı, çalışma yöntemleri ve yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ile Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin katıldılar.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı konuşmada, “Yapılan çalışma ile ilgili sektörde çalışanlarımız nitelikli ve daha bilinçli bireyler olarak meslek hayatlarına devam edecek. Amacımız hem çalışanlarımıza nitelik kazandırmak hem de yapılan işin kalitesini ve iş güvenliğini arttırmak. Bu amaç ile meslek odalarımız ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Çalıştıkları sektör ile ilgili olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen vatandaşlarımızın 29 Ocak tarihine kadar belediyemiz Beyaz Masası ve ilgili meslek odalarına şahsen müracaat etmeleri gerekli. Havza Belediyesi olarak hayatın her alanında halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza katkı veren meslek odalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

