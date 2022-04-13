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"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi

13.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda gönüllü 4 dalgıç, dünyanın en büyük batık uçağından biri olan Airbus A300 kargo uçağı etrafındaki ağları temizlemek için yoğun mesai harcadı - Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu: - "Popüler dalış noktalarımız var. Bunlardan biri olan dünyanın en büyük uçak batığına güvenli dalış yapılabilmesi için biz üzerimize düşen görevi yaptık"

FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıl önce su altı turizmi ve resif amaçlı batırılan dünyanın en büyük batık uçağından biri olan Airbus A300 kargo uçağını kaplayan hayalet ağlar dalış sezonu öncesi temizlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesince, bir hava yolu şirketinde yaklaşık 36 yıl hizmet verdikten sonra 2016'da Kuşadası açıklarında batırılan 54 metre uzunluğunda, 44 metre kanat genişliğinde ve 47 ton ağırlığındaki Airbus A300 kargo uçağı Türkiye'de dalış turizminin önemli noktaları arasında yer alıyor.

Gönüllü dalgıçlar, balıklar için de önemli bir resif alanı oluşturan uçağın büyük bölümünün, balıkçıların av sırasında takılı kaldığı için suda bıraktıkları ağlarla kaplandığını fark etti. Su altındaki uçağın görüntüsünü de bozan ve "hayalet ağ" olarak adlandırılan ağların temizliği için dalgıçlar yoğun mesai harcadı.

Dalgıçların yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaları AA ekibince görüntülendi.

Kuşadası AKUT Temsilcisi de olan dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, AA muhabirine, gönüllü dalgıçlar ve AKUT ekibi olarak temizlik yaptıklarını söyledi.

Uçağın çevresinde yasak olmasına rağmen balık avı yapıldığını savunan Saraçoğlu, "Bu hayalet ağlar su altı yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Uçağın etrafında balık avı yapmaya çalışmışlar. Sonra da ağları takılmış, parçalanmış. Bu takılan ağlar su altındaki canlılara zarar veriyor. Su altında dalgıçlara takılıp onların tehlikeli durumlar yaşamasına neden olabilir. Aynı zamanda uçağımızın parçalanmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

- Dalgıçlar için tehlikeli

Tespit ettikleri ağları 4 dalgıçla temizlediklerini aktaran Saraçoğlu, atık kurşunlarla su yüzeyine çıkardıklarını dile getirdi.

Kurşunları ayırıp ağı imha ettiklerini anlatan Saraçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuşadası bölgesi turizmden kazancını sağlayan memleketlerimizden bir tanesi. Popüler dalış noktalarımız var. Bunlardan biri olan dünyanın en büyük uçak batığına güvenli dalış yapılabilmesi için biz üzerimize düşen görevi yaptık."

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