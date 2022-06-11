Hayali rakibiyle yumruklaşmıştı! Hastaneden kötü haber geldi...

Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntüler izleyenleri şoke etmişti. Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw, WBF Afrika hafif siklet unvan maçında karşı karşıya geldi. Maçın önüne Simiso Buthelezi'nin hayali rakibiyle yumruklaşması geçti. Olay kısa süre içinde anlaşıldı ve hastaneden gelen haber herkesi şoke etti.

TAM GALİP GELECEKKEN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Maçın büyük bir üstünlükle önde götüren Simiso Buthelezi, attığı art arda yumruklardan sonra rakibini ring dışına kadar gönderdi. Artık maçı kazanacağı kesin gözüyle bakılan Buthelezi'nin hayali yumrukları herkesi şoke etti. Güney Afrikalı boksörün o anlarda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

HAKEM MAÇI BİTİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Rakibine attığı art arda yumruklardan sonra dışarı atan Buthelezi, birdenbire kendi köşesine doğru yöneldi ve hayali rakibine yumruklar atmaya başladı. Hakem durumu fark edip maçı bitirdi ve maçın galibi Siphesihle Mntungw ilan edildi.

HASTANEDEN KÖTÜ HABER GELDİ

Buthelezi, hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği ve komada olduğu anlaşıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Buthelezi sevenlerini yasa boğdu. Bu olayın ardından rakibi Mntungwa büyük bir şok geçirdi.

"KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"

Rakibinin ölümü sonrası sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını söyleyen Mntungwa, "Artık güvende değilim. Buthelezi'yi ben öldürmedim; Bir boks dövüşüne karışmış olabiliriz ama bu bir ölüm kalım meselesi değildi. Tek istediğim, belki de benim ve ailemin hayatını değiştirmeye yardımcı olacak olan şampiyonluğu kazanmaktı. Üzücü ve çok acı verici ama ben o boksa onu öldürmek niyetiyle girmedim” dedi. Sözlerine devam eden Mntungwa, "Buthelezi hastaneye kaldırıldığında sosyal medya platformlarında ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldım. Artık dayanamıyorum. Kendimi öldüreceğim." dedi.

