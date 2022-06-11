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Hayali rakibiyle yumruklaşmıştı! Hastaneden kötü haber geldi...

11.06.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrikalı boksör maç esnasında beyin kanaması geçirdi. Olayın gerçekleşme anı ise tüyler ürpertmişti. Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi, rakibine üstünlük kurduğu sırada birdenbire hayali bir rakiple yumruklaşmaya başladı. Maçın spikerleri ve hakemin şaşkınlık içinde izlediği olay sonrası maç sonlandırıldı. Ringin köşesinde yumruklarını savuran Buthelezi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kötü haber geldi. Genç boksör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntüler izleyenleri şoke etmişti. Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw, WBF Afrika hafif siklet unvan maçında karşı karşıya geldi. Maçın önüne Simiso Buthelezi'nin hayali rakibiyle yumruklaşması geçti. Olay kısa süre içinde anlaşıldı ve hastaneden gelen haber herkesi şoke etti.

TAM GALİP GELECEKKEN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

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Maçın büyük bir üstünlükle önde götüren Simiso Buthelezi, attığı art arda yumruklardan sonra rakibini ring dışına kadar gönderdi. Artık maçı kazanacağı kesin gözüyle bakılan Buthelezi'nin hayali yumrukları herkesi şoke etti. Güney Afrikalı boksörün o anlarda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

HAKEM MAÇI BİTİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

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Rakibine attığı art arda yumruklardan sonra dışarı atan Buthelezi, birdenbire kendi köşesine doğru yöneldi ve hayali rakibine yumruklar atmaya başladı. Hakem durumu fark edip maçı bitirdi ve maçın galibi Siphesihle Mntungw ilan edildi.

HASTANEDEN KÖTÜ HABER GELDİ

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Buthelezi, hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği ve komada olduğu anlaşıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Buthelezi sevenlerini yasa boğdu. Bu olayın ardından rakibi Mntungwa büyük bir şok geçirdi.

"KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"

Siphesihle-Mntungwa

Rakibinin ölümü sonrası sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını söyleyen Mntungwa, "Artık güvende değilim. Buthelezi'yi ben öldürmedim; Bir boks dövüşüne karışmış olabiliriz ama bu bir ölüm kalım meselesi değildi. Tek istediğim, belki de benim ve ailemin hayatını değiştirmeye yardımcı olacak olan şampiyonluğu kazanmaktı. Üzücü ve çok acı verici ama ben o boksa onu öldürmek niyetiyle girmedim” dedi. Sözlerine devam eden Mntungwa, "Buthelezi hastaneye kaldırıldığında sosyal medya platformlarında ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldım. Artık dayanamıyorum. Kendimi öldüreceğim." dedi.

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