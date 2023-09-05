MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayalimdeki Düğün konusu nedir, oyuncuları kimdir? Hayalimdeki Düğün ne zaman ve nerede çekildi? Tv'de ilk!

Hayalimdeki Düğün konusu nedir, oyuncuları kimdir? Hayalimdeki Düğün ne zaman ve nerede çekildi? Tv'de ilk!

05.09.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayalimdeki Düğün filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in yer aldığı film bu akşam Star Tv'de yayınlanacak. Hayalimdeki Düğün filmini seyretmek isteyenler film hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, Hayalimdeki Düğün konusu nedir, oyuncuları kimdir? Hayalimdeki Düğün ne zaman ve nerede çekildi?

Hayalimdeki Düğün filmi bu akşam Star Tv ekranlarında sinema severler ile buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturmaktadır. Hayalimdeki Düğün filmi evlenme kararı alan genç çift Darcy ve Tom'un hikayesini ele almaktadır.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

hayalimdeki düğün konusu

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN OYUNCULARI

Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Hayalimdeki Düğün filmi 2022 yılında vizyona girmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşini görenler gözlerine inanamadı! Çok ünlü bir isim çıktıEski eşini görenler gözlerine inanamadı! Çok ünlü bir isim çıktı
Lüks villası gündem oldu! Yatak odasını gezdirirken uyardı Lüks villası gündem oldu! Yatak odasını gezdirirken uyardı
Bikinili pozu yüzünden kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim geldiBikinili pozu yüzünden kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim geldi
Anahtar Kelimeler:
Star TV Jennifer Lopez abd Oyuncu ünlü şarkıcı ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.