Hayalimdeki Düğün konusu nedir, oyuncuları kimdir? Hayalimdeki Düğün ne zaman ve nerede çekildi? Tv'de ilk!

Hayalimdeki Düğün filmi bu akşam Star Tv ekranlarında sinema severler ile buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturmaktadır. Hayalimdeki Düğün filmi evlenme kararı alan genç çift Darcy ve Tom'un hikayesini ele almaktadır.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN OYUNCULARI

Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Hayalimdeki Düğün filmi 2022 yılında vizyona girmiştir.

