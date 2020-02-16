YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar

Hayalini kurdukları Doğu Ekspresi'nin kardan modelini yaptılar

ARDAHAN HABERLERİ  | 16.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Çıldır Belediyesi, Çıldır Gölü kenarında, kar kullanarak, Kars'tan Ardahan'a uzanmasını istedikleri Doğu Ekspresi'ni canlandırdı

Ardahan'ın Çıldır Belediyesi, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi güzergahına Ardahan'ın da dahil edilmesini istiyor.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treninin Ardahan'a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi, Çıldır Gölü'nün Şölen Alanına kamyonlarla kar kütleleri taşıdı.

Göl kenarında kar kütleleriyle yapılan Doğu Ekspresi treni, vatandaşlardan ilgi gördü. Çıldır-Arpaçay kara yolu güzergahını kullananlar, araçlarını durdurarak fotoğraf çekti.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'nin maketini yaparak dikkat çekmek istediklerini belirterek, Ardahan'ın tren güzergahına eklenmesi için kampanya düzenleyeceklerini söyledi.

Söz konusu trenin, Kars'tan sonra Ardahan'a varmasıyla bölgede turizmde patlama yaşanacağına inandığını dile getiren Azizoğlu, "Bu maketi yapmamızdaki tek amaç, trenin Ardahan'a gelmesidir. Ben belediye başkanı olarak maketini yaptım, inşallah bundan sonra hep birlikte asıl olanını getireceğiz." dedi.

Azizoğlu, Doğu Ekspresi ile Ardahan'daki göçün duracağına, bölgede istihdamın artacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yıllardır soğuk bizi üşüttü. Artık sıcak bölgeler değil, turizmde soğuk bölgeler tercih ediliyor. Bundan sonra soğuğu, karı kâra yani ekonomiye çevirip ısınmak istiyoruz. Onun için Doğu Ekspresi, bizim olmazsa olmazımızdır. Bütün Ardahanlılar bu konuda toplu hareket etmeli. Sonuçta hepimizin soy adı Ardahan'dır. Hep birlikte omuz omuza çalışıp bu treni Ardahan'a getireceğiz."

Maketin fotoğrafını çeken Ali Ekber Kahraman da Doğu Ekspresi'nin bölge için önemli bir yeri olduğunu kaydederek, "Çıldır, Ardahan ve Kars, kardeş yerler sonuçta. Kars'taki Doğu Ekspresi ile birçok insan bu tarafa geliyor. Bu kardan maket ise çok yaratıcı ve çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Çıldır Doğu Eskpres KARDAN MAKET Kemal Yakup Azizoğlu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Yaşlılardan Sevgililer Günü kutlaması

Yaşlılardan Sevgililer Günü kutlaması

Ardahan Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
12:28
İkindi
15:21
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Ardahan Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Büyük Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uzunkaya’dan Vali Masatlı’ya teşekkür ziyareti

Uzunkaya’dan Vali Masatlı’ya teşekkür ziyareti

Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi

Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi

Ardahan'da soğuk hava yüzünden vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu

Ardahan'da soğuk hava yüzünden vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Şampiyon Halis Avşar baba ocağında

Şampiyon Halis Avşar baba ocağında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.