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Hayat Bugün dizisinin Derin'i Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında ve nereli?

19.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir şimdi de Hayat Bugün dizisinde Derin rolüne hayat verecek. Bununla birlikte Hande Doğandemir'in hayatı, rol aldığı projeler araştırılmaya başlandı. Hande Doğandemir en son, Annemizi Saklarken dizisinde Handan Güven rolünü canlandırdı. Peki Hayat Bugün dizisinin Derin'i Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Hayat Bugün dizisinin Derin'i Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında ve nereli?

Hande Doğandemir yeni proje Hayat Benim dizisi ile seyircilerin karşısına çıkacak. Ödüllü oyuncunun yaşamı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hande Doğandemir kamera önüne ilk adımını Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle attı. Peki Hayat Bugün dizisinin Derin'i Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

22 Kasım 1985 Ankara doğumlu Hande Doğandemir 36 yaşındadır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünde tamamladı. 2009 yılından beri oyunculuk sektöründe yer alıyor. Seneler içerisinde birçok dizi projesiyle ekranlarda yer aldı. En İyi Kadın Oyuncu alanında iki tane ödülü bulunuyor.

Hayat Bugün dizisinin Derin'i Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında ve nereli?

HANDE DOĞANDEMİR DİZİLERİ

2022- Sadece Arkadaşız Dilay Konuk oyuncu
2022- Hayat Bugün Derin Nalbantoğlu Başrol oyuncusu
2021-2022 /Annemizi Saklarke/n Handan Güven /Başrol oyuncusu
2021 /Hükümsüz /Filiz/ Başrol oyuncusu
2020 /Kırmızı Oda /Nesrin /Konuk Oyuncu
2019 /Yüzleşme Masal Karaca / Gonca Kalenderoğlu /Başrol oyuncusu
2018/ Can Kırıkları/ Leyla Akgün /Doğan/ Başrol oyuncusu
2017/ Muhteşem Yüzyıl: Kösem /Hatice Turhan Sultan /Başrol oyuncusu
2016 /Hayatımın Aşkı/ Gökçe/ Başrol oyuncusu
2015 Racon: Ailem İçin /Yağmur / Azra Başrol oyuncusu
2013-2014/ Güneşi Beklerken /Zeynep Yılmaz / Güzel / Sayer Başrol oyuncusu
2013 /Leyla ile Mecnun /Şans /Konuk oyuncu
2011-2012 /Sen de Gitme /Aslı /Yardımcı oyuncu
2010 /Keskin Bıçak/ Aslı Karaağaç/ Başrol oyuncusu
2009-2010 /Kahramanlar /Zeynep Kayhan /Yardımcı oyuncu

HANDE DOĞANDEMİR FİLMLERİ

2023/ 49/ Sahra/ Başrol oyuncusu
2021 /Daha İyi Bir Yarın /Ekin /Başrol oyuncusu
2019 /Gelincik /Sevim /Başrol oyuncusu
2018 /Nuh Tepesi/ Elif /Başrol oyuncusu
2017 /Kaybedenler Kulübü Yolda/ Sevda /Başrol oyuncusu
2016 /Her Şey Aşktan/ Pelin/ Başrol oyuncusu
2015 /Bana Masal Anlatma/ Ayperi/ Başrol oyuncusu

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Hande Doğandemir Oyuncu yaşında
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