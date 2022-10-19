Hande Doğandemir yeni proje Hayat Benim dizisi ile seyircilerin karşısına çıkacak. Ödüllü oyuncunun yaşamı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hande Doğandemir kamera önüne ilk adımını Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle attı. Peki Hayat Bugün dizisinin Derin'i Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

22 Kasım 1985 Ankara doğumlu Hande Doğandemir 36 yaşındadır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünde tamamladı. 2009 yılından beri oyunculuk sektöründe yer alıyor. Seneler içerisinde birçok dizi projesiyle ekranlarda yer aldı. En İyi Kadın Oyuncu alanında iki tane ödülü bulunuyor.

HANDE DOĞANDEMİR DİZİLERİ

2022- Sadece Arkadaşız Dilay Konuk oyuncu

2022- Hayat Bugün Derin Nalbantoğlu Başrol oyuncusu

2021-2022 /Annemizi Saklarke/n Handan Güven /Başrol oyuncusu

2021 /Hükümsüz /Filiz/ Başrol oyuncusu

2020 /Kırmızı Oda /Nesrin /Konuk Oyuncu

2019 /Yüzleşme Masal Karaca / Gonca Kalenderoğlu /Başrol oyuncusu

2018/ Can Kırıkları/ Leyla Akgün /Doğan/ Başrol oyuncusu

2017/ Muhteşem Yüzyıl: Kösem /Hatice Turhan Sultan /Başrol oyuncusu

2016 /Hayatımın Aşkı/ Gökçe/ Başrol oyuncusu

2015 Racon: Ailem İçin /Yağmur / Azra Başrol oyuncusu

2013-2014/ Güneşi Beklerken /Zeynep Yılmaz / Güzel / Sayer Başrol oyuncusu

2013 /Leyla ile Mecnun /Şans /Konuk oyuncu

2011-2012 /Sen de Gitme /Aslı /Yardımcı oyuncu

2010 /Keskin Bıçak/ Aslı Karaağaç/ Başrol oyuncusu

2009-2010 /Kahramanlar /Zeynep Kayhan /Yardımcı oyuncu

HANDE DOĞANDEMİR FİLMLERİ

2023/ 49/ Sahra/ Başrol oyuncusu

2021 /Daha İyi Bir Yarın /Ekin /Başrol oyuncusu

2019 /Gelincik /Sevim /Başrol oyuncusu

2018 /Nuh Tepesi/ Elif /Başrol oyuncusu

2017 /Kaybedenler Kulübü Yolda/ Sevda /Başrol oyuncusu

2016 /Her Şey Aşktan/ Pelin/ Başrol oyuncusu

2015 /Bana Masal Anlatma/ Ayperi/ Başrol oyuncusu

