Hande Doğandemir yeni proje Hayat Benim dizisi ile seyircilerin karşısına çıkacak. Ödüllü oyuncunun yaşamı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hande Doğandemir kamera önüne ilk adımını Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle attı. Peki Hayat Bugün dizisinin Derin'i Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
22 Kasım 1985 Ankara doğumlu Hande Doğandemir 36 yaşındadır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünde tamamladı. 2009 yılından beri oyunculuk sektöründe yer alıyor. Seneler içerisinde birçok dizi projesiyle ekranlarda yer aldı. En İyi Kadın Oyuncu alanında iki tane ödülü bulunuyor.
2022- Sadece Arkadaşız Dilay Konuk oyuncu
2022- Hayat Bugün Derin Nalbantoğlu Başrol oyuncusu
2021-2022 /Annemizi Saklarke/n Handan Güven /Başrol oyuncusu
2021 /Hükümsüz /Filiz/ Başrol oyuncusu
2020 /Kırmızı Oda /Nesrin /Konuk Oyuncu
2019 /Yüzleşme Masal Karaca / Gonca Kalenderoğlu /Başrol oyuncusu
2018/ Can Kırıkları/ Leyla Akgün /Doğan/ Başrol oyuncusu
2017/ Muhteşem Yüzyıl: Kösem /Hatice Turhan Sultan /Başrol oyuncusu
2016 /Hayatımın Aşkı/ Gökçe/ Başrol oyuncusu
2015 Racon: Ailem İçin /Yağmur / Azra Başrol oyuncusu
2013-2014/ Güneşi Beklerken /Zeynep Yılmaz / Güzel / Sayer Başrol oyuncusu
2013 /Leyla ile Mecnun /Şans /Konuk oyuncu
2011-2012 /Sen de Gitme /Aslı /Yardımcı oyuncu
2010 /Keskin Bıçak/ Aslı Karaağaç/ Başrol oyuncusu
2009-2010 /Kahramanlar /Zeynep Kayhan /Yardımcı oyuncu
2023/ 49/ Sahra/ Başrol oyuncusu
2021 /Daha İyi Bir Yarın /Ekin /Başrol oyuncusu
2019 /Gelincik /Sevim /Başrol oyuncusu
2018 /Nuh Tepesi/ Elif /Başrol oyuncusu
2017 /Kaybedenler Kulübü Yolda/ Sevda /Başrol oyuncusu
2016 /Her Şey Aşktan/ Pelin/ Başrol oyuncusu
2015 /Bana Masal Anlatma/ Ayperi/ Başrol oyuncusu
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