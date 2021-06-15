Hayat Holding’den 1,1 milyar dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - Hayat Holding, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki ülkelerde toplamda 1,1 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Hayat Holding, bugün 41 şirketi, 17 bini aşkın çalışanı, 12 ülkeye yayılmış 36 üretim tesisi ve 100’ü aşkın ülkeye yaptığı ihracatla, ürünlerini dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor. Temeli 1937 yılına uzanan Hayat Holding, 84 yıllık büyüme yolculuğunu globalleşmeye odaklanan bir vizyonla genişletiyor. Holding, küreselleşme vizyonunu tanımlayan yeni logosunun dijital tanıtımını, 22 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, salgın koşullarına rağmen, hem Türkiye hem de dünyadaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yeni çehremizle yatırımlarımızı tam gaz sürdüreceğiz. Salgının başlangıcından bu yana, 1,1 milyar dolar yatırım kararı aldık. Tüm kısıtlamalara, kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız için de düğmeye bastık. Bu süreçte, Hayat Kimya ile Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi, Kastamonu Entegre ile Samsun’da yonga levha ve Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz.