YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor

Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor

31.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatı Paylaşanlar Derneği Başkanı Sabri Büyükdemir: - "İlk kez mağazaya gelenler, şaşkınlıkla etrafa bakanlar var" - "Her yıl kışın gelmesine yakın AVM'lere ihtiyaç sahibi çocukları grup grup getiriyoruz. Aileler, sabah evlerinden alacağımız çocukları için gözlerine uyku girmediğini söylüyor. Büyük heyecan ve mutluluk yaşıyorlar"

Konya'da, Hayatı Paylaşanlar Derneği, alışveriş merkezine götürdükleri yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını hem gezdiriyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konya'da sosyal medyadan bir araya gelen gönüllülerin kurduğu Hayatı Paylaşanlar Derneği, hayırseverlerin desteğiyle yardıma muhtaç ailelerin gıda, ısınma, barınma ve giyim ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor.

Dernek, yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere muhtaç ailelerin çocuklarını, ismini açıklamayan yardımseverlerin katkılarıyla kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dernek, alışveriş heyecanını yaşatmak için gruplar halinde getirdiği 4-10 yaş arası çocukları alışveriş merkezine götürüyor. Mağazada istediği ürünü alan çocuklardan ilk kez AVM görenleri ise şaşkınlıkla mutluluğu bir arada yaşıyor.

- Dernek bu yıl 2 bin çocuğu giydirmeyi hedefliyor

Dernek Başkanı Büyükdemir, AA muhabirine, hayırseverlerin katkısıyla geçen yıl 1150 çocuğun ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ailelerin rızasıyla evlerinden alınan çocukların alışveriş merkezinde beğendikleri ürünleri aldığını anlatan Büyükdemir, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 1150 çocuk giydirmiştik. Bu yıl da hedefimizi yüksek tutup 2 bin çocuğu giydirmeyi hedefliyoruz. Hayırseverlerimiz destekliyor. Buraya getirmemizin nedeni alınan kıyafetleri evlerine götürdüğünüzde çocuklar, buradaki alışveriş heyecanını yaşayamıyor. Alışveriş merkezine geldiğinde mutlulukları anlatılmaz. İlk kez mağazaya gelenler, şaşkınlıkla etrafa bakanlar var. Meraklı bakışlarla istediklerini alıyor, seçiyorlar. Restoranda yemek yediriyoruz, gezdirdikten sonra oyun salonlarına götürüyoruz. Her yıl kışın gelmesine yakın AVM'lere ihtiyaç sahibi çocukları grup grup getiriyoruz. Aileler, sabah evlerinden alacağımız çocukları için gözlerine uyku girmediğini söylüyor. Büyük heyecan ve mutluluk yaşıyorlar."

- Terlikle gezen çocukların kışlık bot sevinci

Büyükdemir, havaların soğuduğu bugünlerde bazı çocukların terlikle geldiğine dikkati çekerek, "Çünkü ayakkabısı yok. Bugünkü çocuklar yetim. Dernek olarak 50'ye yakın yetim aileyle ilgileniyoruz. Çocukların hiçbir şeyi yok. Köprü vazifesi yapabiliyorsak ne mutlu. Asıl kahramanlar, geri planda olan ve isimlerini vermeyen hayırseverlerimizdir. Bunlar bize ulaşarak 30-40-50 çocuğun masrafını üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların kışlık ihtiyaçlarının 500-600 lirayı bulduğunu anlatan Büyükdemir, iyilikleri çoğaltmaya çalıştıklarını, çocukların yüzlerinde mutluluğun ise en büyük motivasyonu olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarıDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı
Konya'da üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptıKonya'da üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
12:39
İkindi
15:33
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Gökpınar Eczanesi
Yunak
Elif Ateş Eczanesi
Karatay
Yusuf Eczanesi
Karatay
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Sağlık Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Ekici Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.