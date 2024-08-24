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  4. Hayati tehlikeyi atlatmıştı! Reha Muhtar'dan güzel haber! Konuşmaya başladı

Hayati tehlikeyi atlatmıştı! Reha Muhtar'dan güzel haber! Konuşmaya başladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.08.2024 10:19
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20 Ağustos günü evinde geçirdiği kaza sonucu entübe edilen Reha Muhtar’dan güzel haber geldi. Sağlık durumunun iyiye gittiği söylenen Muhtar’ın yanındakilerle konuşmaya başladığı iddia edildi.

Haber spikeri Reha Muhtar günler önce İstanbul Sarıyer’deki evinde kaza geçirdi, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu sebebiyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

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GÜNLER SONRA GÜZEL HABER GELDİ.

Doktorların aldığı kararla ilk önce uyandırılan gazetecinin şimdi ise çevresindekilerle konuşmaya başladığı iddia edildi. Doktorların büyük uğraşlar sonucu Muhtar’ın beynindeki kanamanın durdurulduğu öğrenildi.

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İLK SÖZLER

Reha Muhtar’ın hastanede olduğu süreçte yaşanan olayların ardından hastalıkla boğuşan eski gazetecinin ilk sözleri merak konusu oldu.

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AİLE BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, çocuğuna ulaşamadığını öne sürerek şarkıcı Nilüfer ve kızının Poyraz Muhtar’ı kaçırdığını öne sürmüştü.

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OĞLU AÇIKLADI

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz annesinin öne sürdüğü kaçırılma iddiaları sonrası açıklama yaparak şunları söylemişti:
"Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."

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hastane Reha Muhtar
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