Hayatımın Şansı final mi yapıyor? Hayatımın Şansı dizisi bitiyor mu? Fox Tv bir dizisinin daha fişini çekti!

Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu ve senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Hayatımın Şansı dizisi için final kararı verildi. Hayatımın Şansı final mi yapıyor? Hayatımın Şansı dizisi bitiyor mu? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

HAYATIMIN ŞANSI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çok etkili bir kadın dramasını konu alan dizi 9. bölümde ekranda veda edecek. Yapım şirketi çalışanlarına emekleri için teşekkür eden bir açıklama gönderdi ve “Dizimiz 9. bölümde final yapıyor” dedi.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Hayatımın Şansı dizisinin konusu şöyleydi; Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır...

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi gibi isimler yer alıyor.



