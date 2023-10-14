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Hayatın zorluklarından dem vuran Bergüzar Korel lüks karavanıyla görenleri şaşırttı! 'Ne zor hayat ama'

14.10.2023 12:53 | Son Güncelleme:
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Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bergüzar Korel, son paylaşımıyla olay oldu. Hayatın zorluklarından dem vuran ünlü oyuncu setteki karavanından kareler paylaştı. Görenler 'Ne zor hayat ama' yorumlarında bulundu.

Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir süredir Londra'da yaşayan ünlü oyuncu, Kanlı Yayın dizisiyle setlere geri döndü. Setteki karavanını paylaşan oyuncu tepki aldı.

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Bir süredir İngiltere'nin Londra kentinde eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte yaşayan Bergüzar Korel, set paylaşımları yapmaya devam ediyor.

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Bige Önal ile başrolü paylaşacağı Kanlı Yayın dizisinin çekimlerine başlayan ünlü oyuncunun karavanı görenleri şaşırttı.

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Vücudundaki morlukları çekerek 'Hayat siz oyunculara güzel' gibi bir paylaşımla gündem olan oyuncunun lüks karavanda çalışması tepki topladı.

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Oldukça modern döşenmiş ve bol ışıklandırmalı karavan kullanıcılardan 'Evet hayat sana zor', 'Karavan da karavan hani', 'Ne zor hayatlar aman Allahım' gibi yorumlar aldı.

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Bergüzar Korel 27 Ağustos 1982, İstanbul doğumludur. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızları olan Bergüzar Korel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

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Bergüzar Korel ünlü oyuncu

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