Süper Lig'de ilk kez 11'de! Galatasaray'da Işık Kaan Arslan'ın unutulmaz gecesi... Işık Kaan Arslan kimdir?

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk ediyor. 7 haftalık galibiyet özlemini ilk yarının kapanış maçında sonlandıran Sarı-Kırmızılılar, Giresunspor maçını da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. Fatih Terim'den bu maç özelinde sürpriz bir tercih geldi. Tecrübeli çalıştırıcının çok beğendiği isimlerin başında gelen Işık Kaan Arslan Giresunspor maçında 11'de başlıyor. Peki Işık Kaan Arslan kimdir ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar haberimizde...

İLK 11'DE SÜRPRİZ İSİM

Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan Arslan, Giresunspor karşısında Süper Lig'de ilk kez şans bulacak.

IŞIK KAAN ARSLAN KİMDİR?

28 Ocak 2001 İstanbul doğumlu olan Işık Kaan Arslan, futbola Galatasaray'da başladı. Galatasaray U16, U17 ve U19 takımlarının formasını giydi. Stoperde forma giyen ve 1.86 boyundaki Işık Kaan Arslan, bu sezon Türkiye U 19 Elit Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde toplamda 11 kez forma giydi.

