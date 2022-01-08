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Süper Lig'de ilk kez 11'de! Galatasaray'da Işık Kaan Arslan'ın unutulmaz gecesi... Işık Kaan Arslan kimdir?

08.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Giresunspor maçında sürpriz bir isim 11'de başlıyor. Sarı-Kırmızılıların genç stoperi Işık Kaan Arslan, Süper Lig'de ilk kez şans bulacak. Fatih Terim'in prensi olarak bilinen Işık Kaan Arslan kimdir? Işık Kaan Arslan kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte tüm soruların cevabı...

Süper Lig'de ilk kez 11'de! Galatasaray'da Işık Kaan Arslan'ın unutulmaz gecesi... Işık Kaan Arslan kimdir?
Işık Kaan Arslan

Işık Kaan Arslan

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk ediyor. 7 haftalık galibiyet özlemini ilk yarının kapanış maçında sonlandıran Sarı-Kırmızılılar, Giresunspor maçını da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. Fatih Terim'den bu maç özelinde sürpriz bir tercih geldi. Tecrübeli çalıştırıcının çok beğendiği isimlerin başında gelen Işık Kaan Arslan Giresunspor maçında 11'de başlıyor. Peki Işık Kaan Arslan kimdir ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar haberimizde...

İLK 11'DE SÜRPRİZ İSİM

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Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan Arslan, Giresunspor karşısında Süper Lig'de ilk kez şans bulacak.

IŞIK KAAN ARSLAN KİMDİR?

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28 Ocak 2001 İstanbul doğumlu olan Işık Kaan Arslan, futbola Galatasaray'da başladı. Galatasaray U16, U17 ve U19 takımlarının formasını giydi. Stoperde forma giyen ve 1.86 boyundaki Işık Kaan Arslan, bu sezon Türkiye U 19 Elit Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde toplamda 11 kez forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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