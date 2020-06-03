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Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi.Zonguldak’ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi.
Zonguldak’ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi. Törene; BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezî Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler, güvenlik görevlileri ve personeller katıldı.
Dualar okunmasının ardından Zekeriya Duyar için helallik istendi. Duaların okunmasının ardından Zekeriya Duyar Kozlu İlçesi Üçköy’ de kılınan cenaze namazı sonrası defin edildi.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

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Sabah
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Öğle
12:56
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Ada Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
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