Hayatını kaybeden Kubilay Kundakçı’ya duygusal veda

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı, Kars’ta unutulmadı. Genç futbolcunun vefatı, spor camiasında derin üzüntüye neden olurken, takım arkadaşları ve taraftarlar anlamlı bir jestle onu andı.

Emre Şen

Bölgesel lig mücadelesinde Kars 36 Spor ile Murat 2020 Genç Spor arasında oynanan karşılaşma öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Kars 36 Spor futbolcuları sahaya, üzerinde Kubilay Kaan Kundakçı’nın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde yapılan kısa anma töreninde, genç futbolcu için saygı duruşunda bulunuldu. Takım arkadaşlarının oldukça duygusal olduğu gözlendi. Taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlarla Kundakçı’yı unutmadıklarını gösterdi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’nın oda arkadaşı Hüseyin Çiray, "Bugün arkadaşımızın üzüntüsüyle bu maça çıkıyoruz. Öncelikle ailesinin, Kars camiasının ve hepimizin başı sağ olsun. Bugün maçı Kubilay kardeşimiz için oynayacağız. Hüzünlüyüz, içimiz buruk ama hayat devam ediyor bir şekilde, bugün alacağımız galibiyeti Kubilay kardeşimize armağan edeceğiz. Moralmen biraz çökmüş durumdayız. Olaylara inanamadık" dedi.

Böyle bir şeyi ilk kez yaşadığını ifade eden Kubilay Kaan Kundakçı’nın oda arakadaşı Burak Can Akıncı, "Hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Bu olay bizi çok derinden üzmüştür. Çok temiz, genç bir kardeşimizdi. Allah makamını cennet etsin" diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını belirten Kars 36 Spor takım kaptanı Ali İhsan Özkanca, "Acımızı, üzüntümüzü tarif edecek kelimeler yok. Ama sadece bir takım arkadaşımızı değil, kardeşimizi kaybettik. Aylardır burada beraber ekmek mücadelesi verdiğimiz, aynı koridorlarda, aynı yemekhanede, aynı antrenmanda aynı sahada bulunduğumuz bi kardeşimizi kaybettik. Her şeyden önce bir Türk evladını kaybettik. Olayla alakası olmadan, sadece orada bulunması ve arkadaş kurbanı olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan yapılan açıklamaların ardından futbolcular, ellerinde bulunan üzerinde Kubilay Kaan Kundakçı’nın fotoğrafının olduğu ve üzerinde "Seni unutmayacağız" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Yeşil beyazlı sporcuların üzgün oldukları kameralara yansıdı. Kubilay Kaan Kundakçı için Kuran’ı Kerim okundu ve tribünde helva dağıtıldı.

