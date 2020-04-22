Hayatını kaybeden Samokhvalov hakkında olay sözler! "Bu onun suçu"

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Andrei Talalaev, bireysel antrenman sırasında fenalaşarak vefat eden 22 yaşındaki futbolcusu Innokenti Samokhvalov’i suçladı. Rusya’da yayın yapan MatchTV’ye açıklama yapan Talalaev, “Çok yazık, bu resmen bir trajedi. Kulüp oyuncunun kalp problemlerini biliyordu ve bazı çalışmalara katılmıyordu” derken sonrasında söylediği sözler herkesi şoke etti.
Takımın birlikte yaptığı antrenmanların doktorların kontrolü altında gerçekleştiğini söyleyen Talalaev, bireysel antrenman yapan ve kalp yetmezliğinden vefat eden Samokhvalov’u eleştirdi. Yaşanan trajediden ölen futbolcuyu sorumlu tutan Talalaev, “Bu kendisinin suçu. Tüm riskleri ve sonuçları üstlendiğini belirten bir not yazmıştı” ifadelerini kullandı.
Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Andrei Talalaev'e bu açıklamasından sonra sosyal medyadan tepki yağdı.
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