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Hayatını kaybeden Samokhvalov hakkında olay sözler! "Bu onun suçu"

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.04.2020 18:22 | Son Güncelleme

Rusya takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen 22 yaşındaki Innokenti Samokhvalov'un, bireysel antrenman sırasında kalp yetmezliğinden vefat etmesi futbol kamuoyunu hüzne boğarken, takımın teknik direktörü Andrei Talalaev'den olay yaratan bir açıklama geldi.

Hayatını kaybeden Samokhvalov hakkında olay sözler! "Bu onun suçu"

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Andrei Talalaev, bireysel antrenman sırasında fenalaşarak vefat eden 22 yaşındaki futbolcusu Innokenti Samokhvalov’i suçladı. Rusya’da yayın yapan MatchTV’ye açıklama yapan Talalaev, “Çok yazık, bu resmen bir trajedi. Kulüp oyuncunun kalp problemlerini biliyordu ve bazı çalışmalara katılmıyordu” derken sonrasında söylediği sözler herkesi şoke etti.

"BU KENDİSİNİN SUÇU"

Takımın birlikte yaptığı antrenmanların doktorların kontrolü altında gerçekleştiğini söyleyen Talalaev, bireysel antrenman yapan ve kalp yetmezliğinden vefat eden Samokhvalov’u eleştirdi. Yaşanan trajediden ölen futbolcuyu sorumlu tutan Talalaev, “Bu kendisinin suçu. Tüm riskleri ve sonuçları üstlendiğini belirten bir not yazmıştı” ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Andrei Talalaev'e bu açıklamasından sonra sosyal medyadan tepki yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Innokenti Samokhvalov lokomotiv moskova Andrei Talalaev

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