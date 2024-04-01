YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi

Hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi

AA AA
01.04.2024 14:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu 13 yaşındaki Mirkan Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

Ortahisar ilçesindeki bir inşaatta yüksekten düşen ve kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kurt için Of ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz ile vatandaşlar katıldı.

Mirkan Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Baba Ahmet Kurt'a taziye dileklerini ileten teknik direktör Avcı, cenaze törenine katılan Kurt'un takım arkadaşlarıyla da yakından ilgilendi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 katlı iş merkezi, tek darbede yerle bir oldu5 katlı iş merkezi, tek darbede yerle bir oldu
Nazilli’de anne ve oğlu evde ölü olarak bulunduNazilli’de anne ve oğlu evde ölü olarak bulundu
Bursa’da yaya geçidinde feci kaza: Anne hayatını kaybetti, çocukları yaralandıBursa’da yaya geçidinde feci kaza: Anne hayatını kaybetti, çocukları yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Trabzonspor altyapı cenaze töreni

Trabzon Namaz Vakitleri 1 Nisan Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:57
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:53
Yatsı
20:15
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.