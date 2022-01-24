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Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü?

24.01.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının usta oyuncusu Girik, bir süredir tedavi altındaydı. Son zamanlarda hastalığıyla gündeme gelen Fatma Girik bugün sabah saatlerinde öldü. Peki Fatma Girik neden öldü, hastalığı neydi? Fatma Girik'in neden öldüğüyle alakalı hastaneden açıklama geldi.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü?

Bir süredir hastalığıyla boğuşan Fatma Girik'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Dev oyuncunun ölüm nedeni merak edilirken hastaneden yapılan açıklamada, 'çoklu organ yetmezliği' denildi. Girik, hastalığıyla savaşmak için Bodrum'dan İstanbul'a tedavi için gelmişti. İşte detaylar...

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü?

FATMA GİRİK NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı yüzünden ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Bu hastanede yaklaşık bir hafta tedavi görmüştü. Tedavi için Bodrum'dan İstanbul'a gelen Girik, 6 aydır İstanbul'da tedavi altındaydı. Bu sabah hastanenin yoğun bakım ünitesinde 79 yaşında son nefesini verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü?

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942'de İstanbul'da doğan Fatma Girik 79 yaşında son nefesini verdi. 1957'de 'Leke' isimli proje ile oyunculuk alanında ilk başrol deneyimini edindi. 1960 yapımı Memduh Ün'ün yönettiği Ölüm Peşimizde projesi ile Girik'in yıldızı parladı.

Oyuncu Girik 180'den fazla projede oynadı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Ayrıca bir dönem yayınlanan Söz Fato'da adlı programın sunuculuğunu üstlendi.


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Fatma Girik
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