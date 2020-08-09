Hayatını kurtaran doktorun ismini kızına verdi

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle konulan inme teşhisinin ardından Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez'in yaptığı müdahaleyle sağlığına kavuşan Aydın Demir, 10 ay önce dünyaya gelen kızına doktorunun ismini koydu. Buca ilçesinde yaşayan ve pazarcılık yapan Demir, 3 yıl önce evinde fenalaşmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle inme teşhisi konulan Demir, solunum cihazına bağlı bir şekilde hastanenin nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Girişimsel nörolog Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez'in zaman geçirmeden yaptığı anjiografi ile pıhtının beyin damarlarından çıkarıldığı Aydın, bir süre daha yoğun bakımda tedavi gördü. Doktorunun kendisi için verdiği mücadeleyi yakınlarından öğrenen Aydın, evlenip çocuk sahibi olması durumunda bebeğine doktorunun ismini verme kararını aldı. Hayatını 2 yıl önce Rabia Demir ile birleştiren Demir'in 10 ay önce bir kızı dünyaya geldi.

Demir, kızına daha önce karar verdiği gibi Funda ismini verirken, bebek ve doktor Funda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ilk kez bir parkta buluştu. - "Benim hayatımda 2 Funda var" Aydın Demir, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, inme tedavisinin ardından yaşamının eskisi gibi sürdüğünü söyledi. Beyin felci geçirmeden önce başının sık sık ağrıdığını belirten Aydın, "O gün akşam da evden çıkmaya hazırlanıyordum. En son başımın döndüğünü hatırlıyorum. Sonrasında ise gözümü hastanenin yoğun bakım servisinde açtım. İnme tedavisinde müdahale çok önemliymiş. Doktorum Funda Hanım olayı öğrenir öğrenmez hastaneye gelerek bana müdahale etti. Günlerce yanımdan hiç ayrılmadı. Ben onun sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum." dedi. Aydın, doktoruyla zaman içinde aralarında abla kardeş bağı oluştuğunu, hayatıyla ilgili aldığı her özel kararda mutlaka Sökmez'nin görüşlerini aldığını ifade etti. Kızının dünyaya geldiği gün yaşadığı o zor günleri bir kez daha hatırladığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti: