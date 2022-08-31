Haydarpaşa Limanı'nda konteynerde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa Limanı'nda rıhtımdaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, limanda, rıhtım üzerinde konuşlu konteynerde çıkan yangın, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ve NAZIM TUR römorkörünün etkin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlandı.



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