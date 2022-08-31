YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Haydarpaşa Limanı'nda konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Haydarpaşa Limanı'nda konteynerde çıkan yangın söndürüldü

31.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydarpaşa Limanı'nda konteynerde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa Limanı'nda rıhtımdaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, limanda, rıhtım üzerinde konuşlu konteynerde çıkan yangın, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ve NAZIM TUR römorkörünün etkin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de İBB'nin "Sevgi Soysal Kütüphanesi" törenle açıldıTaksim'de İBB'nin "Sevgi Soysal Kütüphanesi" törenle açıldı
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybettiOrdulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybettiKütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:47
Yatsı
21:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.