HAYDİ ekipleri, inşaatta zincirle bağlanan yasaklı ırk köpeği barınağa teslim etti

Samsun'da inşaatta zincirle bağlı halde bulunan yasaklı ırk köpek, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi.

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi Maarif İlkokulu yanında yer alan bir apartman inşaatının 4. katında pitbull cinsi köpek bulunduğu ihbarı üzerine binaya gitti.

Köpeğin zincirle bağlandığını gören polisler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ ekiplerine bildirdi.

HAYDİ ekiplerince çevrede yapılan araştırmanın ardından bulunduğu yerden alınıp İlkadım Belediyesi ekiplerine teslim edilen köpek, barınağa götürüldü.

Daha önce de aynı inşaata benzer köpeklerin getirildiği, ihbar üzerine alınıp barınağa götürüldükleri öğrenildi.



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