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  4. HAYDİ uygulamasını kullananların sayısı 156 bini geçti

HAYDİ uygulamasını kullananların sayısı 156 bini geçti

04.10.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulama üzerinden yapılan ihbar sayısı 25 bin 170 oldu

İçişleri Bakanlığının, 156 bin 400 kişinin cep telefonuna yüklediği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasından 25 bin 170 ihbarda bulunuldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla HAYDİ uygulamasına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için 28 Temmuz 2020'de kullanıma sunulan uygulamayı 156 bin 400 kişi cep telefonlarına yükledi. Uygulama üzerinden bugüne kadar yapılan ihbar sayısı ise 25 bin 170 oldu.

Paylaşımda, "Türkiye genelinde, 2 bin 500 personel ve 171 araçla can dostlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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