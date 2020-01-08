YURTHABER
  4. “Hayır Çarşısı” yüz güldürüyor

“Hayır Çarşısı” yüz güldürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 08.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan “Hayır Çarşısı”, ihtiyaç sahibi ailelere yardım imkanı sunmaya devam ediyor.Kıyafet, ayakkabı, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, çocuk oyuncağı, kitap gibi ihtiyaçlarda çok sayıda ailenin yardımına koşan Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.“Yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi”Her ay onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam umudu olan “Hayır Çarşısı" yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi olan Kadın Koordinasyon Merkezi, bir ay içerisinde 5 çiftin ihtiyacı olan beyaz eşyadan salon takımına kadar evin tüm mobilya ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden karşılayarak yeni evlenen çiftlere de yardım elini uzattı.“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz”İlkadım halkının son derece yardımsever olduğunu belirten Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, “Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz.

İlkadım Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan “Hayır Çarşısı”, ihtiyaç sahibi ailelere yardım imkanı sunmaya devam ediyor.
Kıyafet, ayakkabı, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, çocuk oyuncağı, kitap gibi ihtiyaçlarda çok sayıda ailenin yardımına koşan Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

“Yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi”
Her ay onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam umudu olan “Hayır Çarşısı" yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi olan Kadın Koordinasyon Merkezi, bir ay içerisinde 5 çiftin ihtiyacı olan beyaz eşyadan salon takımına kadar evin tüm mobilya ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden karşılayarak yeni evlenen çiftlere de yardım elini uzattı.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz”
İlkadım halkının son derece yardımsever olduğunu belirten Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, “Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her ay binlerce ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ülkemizin bu zor günlerinde vatandaşlarımıza destek olmak bizim en önemli görevlerimizdendir. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza tamamen gönüllü insanlarla sıcak yuvalarına kavuşturan sevgi elimizi uzatıyoruz” dedi.

“Başkan Demirtaş hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti”
Gönüllülük esasına dayanarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi insanlarımıza “Hayır Çarşısı” ile ihtiyaç fazlası her türlü evsel mobilyalar ve giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç sahibi insanlarımıza yardım eli olan Hayır Çarşımızı hayırsever vatandaşlarımızı yaptığı yardımlarla büyük bir mağazaya dönüştürerek, kullanılabilir durumdaki ürünleri halkımızla buluşturuyoruz. Ekonomiye önemli bir katkı sağlayan hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayan gönüllü olarak destek veren değerli hanım kardeşlerime ve büyük bir hassasiyet gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendiGazi Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi
Alaçam Müftüsü Bal göreve başladıAlaçam Müftüsü Bal göreve başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Samsun Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:53
Öğle
12:46
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Başar Eczanesi
Ilkadim
Başaran Eczanesi
Ilkadim
Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Kurupelit
Cankor Eczanesi
Derecik
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.