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Hayırsever desteğiyle yaptırılan engelsiz yaşam merkezi 3 Aralık'ta hizmete girecek

14.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayırsever desteğiyle yaptırılan engelsiz yaşam merkezi 3 Aralık'ta hizmete girecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi iş birliğiyle hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kayıt alınmaya başlandı.

Bireysel ve grup eğitimi sınıfları, fizik-tedavi odası, atölyeler, yaşam evleri, aile ve bireysel görüşme odaları, çok amaçlı konferans salonu bulunan merkezde engelli bireylerin bağımsız olması, kendilerine yetebilmesi ve üretmesi amaçlanıyor.

Merkez ayrıca, kütüphane, spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzu, engelsiz spor salonundan spor sahası, hobi bahçesi, kum havuzuna kadar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını desteklerken, sosyal yaşam becerilerini de güçlendirecek.

Toplam 8 bin 700 metrekare alanda, Erciyes Üniversitesi yerleşkesi karşısında inşa edilen merkezin bina zemin kat oturumu ve kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde farklı yaş grupları için 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı.

Her bir blokta bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli tuvaletleri yer alıyor.

Çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet verecek 3 oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi, açık spor sahası, kum havuzu da bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şimdiye kadar merkeze 40 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, "Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sunacağız ve tanıtımını yapacağız. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye teşrif ettiğinde resmi açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

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