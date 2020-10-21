YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Hayırsever iş adamı 49 yıl önce mezun olduğu okula yardım ediyor

Hayırsever iş adamı 49 yıl önce mezun olduğu okula yardım ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Denizli’de hayırsever iş adamı mezun olduğu okula 49’uncu yılında yardım etmeye devam ediyor.

Denizli’de hayırsever iş adamı mezun olduğu okula 49’uncu yılında yardım etmeye devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokuluna yazılım ve tasarım beceri atölyesi yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Çal Kaymakamlığında protokol imzaladı.
İstanbul’da inşaat sektöründe bulunan hayırsever iş adamı Salih Kuzu, 2017 yılında ise eğitim gördüğü Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu’nun onarımı ile yemekhane, konferans salonu yapımını üstlenerek eğitime katkıda bulundu. Okulun modern bir okul olması için mezun olduktan sonra zaman zaman okula ziyaretlerde bulunan Salih Kuzu, mezun olmasının 49’uncu yılında ise ilk ve ortaokul bünyesinde yazılım ve tasarım beceri atölyesi yapımını üstlendi. Çal Kaymakamlığı makamında gerçekleşen imza törenine, Kaymakam Selin Sarı, hayırsever iş adamı Salih Kuzu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel protokol imzaladı. Çal Kaymakamı Selin Sarı, 21’inci yüzyıl dijital okuryazar becerilerinin öğrencilerimize kazandırmak adına atölyenin yapımını üstlenen hayırsever işadamımız Salih Kuzu’ya teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayalıklarda tehlikeli eğlence! Kayalıklarda tehlikeli eğlence!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

Denizli Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
12:53
İkindi
15:56
Akşam
18:26
Yatsı
19:41

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına sabah idmanı ile devam etti
Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına sabah idmanı ile devam etti
YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın görevine son verdi
YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın görevine son verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.