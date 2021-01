Hayırsever iş insanından Bünyan’a ikinci destek

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçede yapılacak çocuk oyun parkına katkı sunan hayırseverin, Bünyan Meslek Yüksekokulu’na 100 kişi kapasiteli çok amaçlı konferans salonu yapımını da üstlendiğini söyledi.

Başkan Özkan Altun, yapımı devam eden konferans salonunu inceleyerek, "Daha önce kendi mahallesinde yapacağımız park için elini taşın altına koyan hayırsever hemşehrimiz Erkut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şâdi Korkmaz, bir adım daha atarak Bünyan Meslek Yüksekokulu’na 100 kişi kapasiteli çok amaçlı konferans salonu yapımını da üstlendi. Çalışmaların devam ettiği salonda okul idaremiz ile incelemelerde bulunduk. Oldukça modern ve donanımlı planlanan salon tamamlandığında okulumuzla birlikte, ilçemize de hizmet edecek. Her fırsatta hayırsever hemşehrilerimize seslenerek, ’Memleketimiz ve insanımız için buyurun birlikte yapalım’ dedik. Elhamdülillah, kısa sürede aldığımız yol ile bugün ilçemizde neredeyse her gün yeni bir hayır işi yaşanıyor. Değerli iş insanı Şâdi Korkmaz ve kendisi nezdinde tüm gönlü gani hayırseverlerimize, ilçemize verdikleri katkılardan dolayı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksek Okulu Okul Müdürü Emre Hayri Baraz ve Genel Sekreter Mustafa Yurdakul ise Başkan Özkan Altun, hayırseverler ve ilçe sakinlerinin her konuda desteklerini hissettiklerini ifade ederek, Bünyan Meslek Yüksekokulu’na katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ettiler.