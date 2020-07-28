YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Hayırsever işadamı Cadıl: " Eğitime katkımız dev am edecek"

Hayırsever işadamı Cadıl: " Eğitime katkımız dev am edecek"

ANTALYA HABERLERİ  | 28.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

Hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Akif Tak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Cadıl, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi okul yönetimi ile birlikte, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hayırsever işadamı Cadıl: " Eğitime katkımız dev am edecek"

Hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Akif Tak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cadıl, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi okul yönetimi ile birlikte, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tak’ın eğitim çıtasını daha yukarıya çıkarmak için yoğun gayret göstereceğini ve önemli projelere imza atacağını söyleyen Cadıl, eğitimin önemine vurgu yaptı. Cadıl, "Hayırseverler olarak imkanlarımız yettikçe eğitime her zaman destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akif Tak ise Mehmet Cadıl okul yönetimine teşekkür etti.

Hayırsever işadamı Cadıl:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı 2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Antalya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:15
Yatsı
21:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Cem Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Elvan Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Gülay Eczanesi
Muratpasa
Işılay Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Eşine tüfek harbisi ile tecavüz etti

Eşine tüfek harbisi ile tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.