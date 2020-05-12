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Hayırsever tarafından 17 marketin veresiye defteri kapandı

BURSA HABERLERİ  | 12.05.2020 14:53 | Son Güncelleme

Gemlik’te hayırsever tarafından 17 marketin veresiye defteri kapatıldı.Korona virüs ile mücadele sürecinde pek çok sektörün çalışmaması baz alınarak hayırseverler tarafından yapılan yardımlar, her gün artıyor.

Gemlik’te hayırsever tarafından 17 marketin veresiye defteri kapatıldı.
Korona virüs ile mücadele sürecinde pek çok sektörün çalışmaması baz alınarak hayırseverler tarafından yapılan yardımlar, her gün artıyor. Gemlik’teki farklı mahallelerdeki bakkalları tespit eden bir hayırsever, ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını sıfırladı. Hayırsever tarafından yapılan açıklamada; ’’Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği dönemde, ülke olarak iyi mücadele ediyoruz. Belli maddi zorluklar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’Biz bize yeteriz’ sözüyle yapılan çalışmalar da önemli sonuçlar verdi. Bizler de, üzerimize düşeni yapmak istedik. Gemlik’te ilk olarak gelir düzeyinin düşük olduğu dört bölgede marketlere giderek vatandaşların borçlarını kapattık. Ardından, yaptığımız görüşmelerde bunu çoğalttık ve 17 markette borçları ödedik. Korona virüs ile uğraştığımız bu dönemde, uygulamamızın örnek olmasını diliyoruz’’ dedi.

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