YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 10.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

Erzincan’da Yalınca Köyü Cemevi tarafından hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.Yalınca Köyü Cemevi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlatıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

Erzincan’da Yalınca Köyü Cemevi tarafından hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Yalınca Köyü Cemevi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda öncelikle acili yeti olan ve kalabalık olup da tek maaşla geçinen aileler belirlendi. Yardım faaliyetine başta Demircan ailesi olmak üzere çok sayıda hayırsever destek verdi.
Toplanan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelerin rencide olmayacağı şekilde ulaştırıldı.
Yalınca Köyü Cemevi Başkanı Selçuk Güzel, “Bugün yardım çalışmamızın ilk startını verdik. 100’e yakın ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketlerini ulaştırdık. Değerli canlarımız sesimize ses oldular. Öncelikle acili yeti olan ailelerimize ve kalabalık olup da tek maaşı olan insanlarımıza ulaştırdık. Yardım faaliyetimiz devam edecek. Daha çok aileye hatta çevre köylere ulaşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bizler Yalınca Köyü Cemevi ve Derneği olarak öncülük yapan canlara sonsuz teşekkürler ediyoruz.” dedi.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Köylülerin yardımına köy muhtarı ve cami imam hatibi koşuyor

Köylülerin yardımına köy muhtarı ve cami imam hatibi koşuyor

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Süper ay Sivas’ta böyle görüntülendi

Süper ay Sivas’ta böyle görüntülendi

Erzincan Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:45
Öğle
12:28
İkindi
16:08
Akşam
19:02
Yatsı
20:24

Erzincan Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Hızmet Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı

Hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.